Brescia-Fortitudo Bologna oggi: orario, tv, streaming, programma Serie A basket (Di sabato 5 dicembre 2020) oggi, sabato 5 dicembre, al PalaLeonessa andrà in scena il match tra la Germani Brescia e la Fortitudo Lavoropiù Bologna, valido come anticipo della decima giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming. È una delle sfide più attese del weekend, con le due formazioni che attualmente occupano le ultime due posizioni in classifica, con l’avvio di stagione della Fortitudo che è stato molto deludente, mentre Brescia sta cercando di ricostruire la squadra dopo un’estate difficile. Sarà anche la sfida del grande ex, con Meo Sacchetti che proprio quest’estate è passato dalla panchina dei lombardi a ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020), sabato 5 dicembre, al PalaLeonessa andrà in scena il match tra la Germanie laLavoropiù, valido come anticipo della decima giornata dellaA 2020-2021 di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in. È una delle sfide più attese del weekend, con le due formazioni che attualmente occupano le ultime due posizioni in classifica, con l’avvio di stagione dellache è stato molto deludente, mentresta cercando di ricostruire la squadra dopo un’estate difficile. Sarà anche la sfida del grande ex, con Meo Sacchetti che proprio quest’estate è passato dalla panchina dei lombardi a ...

basketinside360 : Brescia-Fortitudo, Buscaglia: 'Voglio che mettiamo coraggio in campo' - - AllAroundnet : #LBA 10^ andata 2020-21 anticipo del sabato sera tra deluse come la @LeonessaBrescia e la @Fortitudo103… - AllAroundnet : LBA Unipolai 10^ andata 2020-21: anticipo del sabato sera con brividi per la Germani - FortitudoNews : #Fortitudo la partita di domani contro Brescia potrebbe essere decisiva per il prosieguo dell’avventura di Meo Sacc… - BasketCity_net : -