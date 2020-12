Brasile | pullman cade da un viadotto | 16 morti L’autista si salva e scappa

Leggi su tpi

(Di sabato 5 dicembre 2020) Sono almeno 16 ie 27 i feriti provocati da un gravissimo incidente stradale in, dove unè caduto da uned è precipitato per 23 metri finendo in una scarpata. L’incidente è avvenuto nei pressi della città di Joao Monlevade, nello Stato sud-orientale di Minas Geiras. Sei persone, tra cuidel, sono riuscite a saltare fuori dal mezzo prima che precipitasse nella scarpata.ha poi fatto perdere le sue tracce ed è ricercato dalla polizia, come riporta l’agenzia Agi. A bordo c’erano in totale 46 persone. Dodici passeggeri sonosul colpo e altri quattro durante il trasporto in ospedale. Secondo quanto è emerso, sembra che il mezzo non fosse omologato per il trasporto dei ...