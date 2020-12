Brasile, bus precipita da un viadotto: almeno 16 morti e 27 feriti (Di sabato 5 dicembre 2020) In Brasile un bus è precipitato da un viadotto provocando almeno 16 morti. Ancora incerte le cause che hanno provocato l’incidente. Brutto episodio in Brasile dove un bus è caduto da un viadotto provocando almeno 16 morti. Il volo del mezzo è stato considerevole, visto che è precipitato da 20 metri d’altezza. Tra i passeggeri L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Inun bus èto da unprovocando16. Ancora incerte le cause che hanno provocato l’incidente. Brutto episodio indove un bus è caduto da unprovocando16. Il volo del mezzo è stato considerevole, visto che èto da 20 metri d’altezza. Tra i passeggeri L'articolo proviene da Inews.it.

UnioneSarda : #Brasile: bus precipita dal viadotto, almeno 16 morti - estornudoauto : RT @RaiNews: Tra il 2015 e il 2019 sono morte circa 30mila persone l'anno in incidenti stradali in Brasile - RaiNews : Tra il 2015 e il 2019 sono morte circa 30mila persone l'anno in incidenti stradali in Brasile - hackerphone8 : Brasile, bus precipita da un viadotto - Paola09853723 : RT @fanpage: l bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi https… -