Brasile: bus cade da viadotto, 16 morti (Di sabato 5 dicembre 2020) RIO DE JANEIRO, 5 DIC - Un autobus è precipitato da un viadotto alto 20 metri in Brasile per un probabile guasto ai freni uccidendo almeno 16 persone. Altre 27 sono rimaste ferite nell'incidente che è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 5 dicembre 2020) RIO DE JANEIRO, 5 DIC - Un autobus è precipitato da unalto 20 metri inper un probabile guasto ai freni uccidendo almeno 16 persone. Altre 27 sono rimaste ferite nell'incidente che è ...

UnioneSarda : #Brasile: bus precipita dal viadotto, almeno 16 morti - estornudoauto : RT @RaiNews: Tra il 2015 e il 2019 sono morte circa 30mila persone l'anno in incidenti stradali in Brasile - RaiNews : Tra il 2015 e il 2019 sono morte circa 30mila persone l'anno in incidenti stradali in Brasile - hackerphone8 : Brasile, bus precipita da un viadotto - Paola09853723 : RT @fanpage: l bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi https… -