Borussia Dortmund | Favre sbotta | «Non possiamo sempre vincere» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 dicembre 2020) Lucien, allenatore del, ha parlato al termine del match di Bundesliga pareggiato contro l’Eintracht Francoforte –Lucien, allenatore del, ha parlato al termine del match di Bundesliga pareggiato contro l’Eintracht Francoforte. «Alla fineessere soddisfatti. Vogliamo, ma il nostro primo tempo non è stato buono. Il secondo tempo è stato molto meglio, avremmo potuto. Lì abbiamo avuto molta più intensità e movimento. Mancava qualcosa per, ma non molto. Mi vabene un punto. Ad Augsburg o contro il Colonia sarei stato contento di un punto. Non ...