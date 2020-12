Bonucci Juventus, messaggio ai compagni: “Dobbiamo metterci il cuore” (Di sabato 5 dicembre 2020) Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di di Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino raggiunta a pochi minuti dalla fine proprio grazie al suo colpo di testa. Il difensore ne ha approfittati anche per bacchettare i suoi sull’atteggiamento, poco determinato, evidenziato durante la prima frazione di gioco. Juventus: le parole di Bonucci “Ho grande rispetto per il Torino ma quello che hanno fatto nel primo tempo lo hanno fatto perché non eravamo accesi. Andavamo a due all’ora, hanno fatto la gara sulle ripartenze. Nel secondo abbiamo tirato fuori quello che dovremmo tirar fuori sempre. Contrasti, squadra corta, giocatori dinamici… Ci deve entrare non nella testa ma nel cuore. Leggi anche:Gol Bonucci Juventus Torino 2-1: la ribaltano i bianconeri -VIDEO- Siamo uomini, questo è quello che conta. Non ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 5 dicembre 2020) Leonardoha parlato ai microfoni di di Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino raggiunta a pochi minuti dalla fine proprio grazie al suo colpo di testa. Il difensore ne ha approfittati anche per bacchettare i suoi sull’atteggiamento, poco determinato, evidenziato durante la prima frazione di gioco.: le parole di“Ho grande rispetto per il Torino ma quello che hanno fatto nel primo tempo lo hanno fatto perché non eravamo accesi. Andavamo a due all’ora, hanno fatto la gara sulle ripartenze. Nel secondo abbiamo tirato fuori quello che dovremmo tirar fuori sempre. Contrasti, squadra corta, giocatori dinamici… Ci deve entrare non nella testa ma nel cuore. Leggi anche:GolTorino 2-1: la ribaltano i bianconeri -VIDEO- Siamo uomini, questo è quello che conta. Non ...

