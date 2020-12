Bonucci: “Dobbiamo ritrovare il lavoro di squadra che ci ha portati a vincere negli anni” (Di sabato 5 dicembre 2020) Nel post partita di Juventus-Torino, ai microfoni di Sky ha parlato Leonardo Bonucci. Un uno-due terribile, ma quanta sofferenza c’è stata? “Ho grande rispetto per il Torino, ma quello che hanno fatto nel primo tempo lo hanno atto perché non eravamo accesi. Loro hanno fatto una partita sulle ripartenze e noi glielo abbiamo concesso, nel secondo tempo abbiamo tirato fuori quello che dovremmo fare ogni partita. Ci deve entrare questo, non nella testa ma nel cuore”. Cosa vi siete detti nell’intervallo? “Siamo uomini e questo è quello che conta, non serve dire quello che ci siamo detti. Lo sappiamo tutti che bisogna tirare fuori quello che abbiamo tirato fuori nel secondo tempo”. Il tuo è stato un gol importante. “E’ importante il lavoro di tutti a prescindere dal gol. Il lavoro di squadra che ci ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 dicembre 2020) Nel post partita di Juventus-Torino, ai microfoni di Sky ha parlato Leonardo. Un uno-due terribile, ma quanta sofferenza c’è stata? “Ho grande rispetto per il Torino, ma quello che hanno fatto nel primo tempo lo hanno atto perché non eravamo accesi. Loro hanno fatto una partita sulle ripartenze e noi glielo abbiamo concesso, nel secondo tempo abbiamo tirato fuori quello che dovremmo fare ogni partita. Ci deve entrare questo, non nella testa ma nel cuore”. Cosa vi siete detti nell’intervallo? “Siamo uomini e questo è quello che conta, non serve dire quello che ci siamo detti. Lo sappiamo tutti che bisogna tirare fuori quello che abbiamo tirato fuori nel secondo tempo”. Il tuo è stato un gol importante. “E’ importante ildi tutti a prescindere dal gol. Ildiche ci ha ...

