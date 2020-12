Bonaccini: «Regole decise senza confronto Penalizzato chi vive nei piccoli centri» (Di sabato 5 dicembre 2020) Il governatore dem: Ci sono persone fragili i cui parenti magari stanno nel comune vicino. Vanno tutelate Leggi su corriere (Di sabato 5 dicembre 2020) Il governatore dem: Ci sono persone fragili i cui parenti magari stanno nel comune vicino. Vanno tutelate

Zingara8112 : RT @andrea_ginevra: Io nn sn certo #Bonaccini. Anche lui la pensa come me e nn ci siamo confrontati. Esprime le sue perplessità :«Regole de… - Strolga2 : RT @andrea_ginevra: Io nn sn certo #Bonaccini. Anche lui la pensa come me e nn ci siamo confrontati. Esprime le sue perplessità :«Regole de… - Nunu82788242 : RT @andrea_ginevra: Io nn sn certo #Bonaccini. Anche lui la pensa come me e nn ci siamo confrontati. Esprime le sue perplessità :«Regole de… - andrea_ginevra : Io nn sn certo #Bonaccini. Anche lui la pensa come me e nn ci siamo confrontati. Esprime le sue perplessità :«Regol… - milena131168 : Nuovo Dpcm, Bonaccini: «Regole decise senza confronto. Penalizzato chi vive nei piccoli centri»-… -