Bologna, Mihajlovic: «Non siamo stati i soliti. Talpa? Se l'avessi presa…»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro l'Inter: le sue dichiarazioni

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro l'Inter.

PRESTAZIONE – «Mi dispiace perché non siamo stati i soliti, non so come mai. Purtroppo oggi non avevo cambi offensivi a disposizione. Barrow e Sansone a destra danno molto meno e inserendo Vignato ho terminato le sostituzioni. Ma va bene, abbiamo perso a Milano contro l'Inter. Non è facile fare risultato, non sono queste le partite da vincere. Anche se mi sarei aspettato più aggressività. Sono contento per i ragazzi della Primavera che hanno esordito».

MODULO – «I moduli non c'entrano niente. A voi piace ...

