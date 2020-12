Bollettino 5 dicembre: Dal nord è ripartito l’esodo, quali rischi? (Di sabato 5 dicembre 2020) I numeri restano in linea con quanto visto nei giorni precedenti, nel frattempo si prepara un nuovo esodo dal nord Italia. Terapia intensiva 5 dicembre (Facebook)I numeri restano bene o male in linea con quelli visti negli ultimi giorni, il tasso dei contagi altalenante se si considerano certe regioni, fa pensare comunque ad una situazione che sembra andare verso il miglioramento, anche se abbiamo imparato a comprendere che con questo virus, non si possono fare tanti calcoli, molto dipende da cosa succederà nei giorni scorsi. Dal nord arrivano già notizie di grandi mobilitazioni verso il centro ed il sud Italia, con disponibilità di treni ed autobus già quasi del tutto esaurite. Si rivedranno le scene di marzo, con le persone terrorizzate che praticamente scappavano dalla Lombardia infestata dal coronavirus, una ... Leggi su chenews (Di sabato 5 dicembre 2020) I numeri restano in linea con quanto visto nei giorni precedenti, nel frattempo si prepara un nuovo esodo dalItalia. Terapia intensiva 5(Facebook)I numeri restano bene o male in linea con quelli visti negli ultimi giorni, il tasso dei contagi altalenante se si considerano certe regioni, fa pensare comunque ad una situazione che sembra andare verso il miglioramento, anche se abbiamo imparato a comprendere che con questo virus, non si possono fare tanti calcoli, molto dipende da cosa succederà nei giorni scorsi. Dalarrivano già notizie di grandi mobilitazioni verso il centro ed il sud Italia, con disponibilità di treni ed autobus già quasi del tutto esaurite. Si rivedranno le scene di marzo, con le persone terrorizzate che praticamente scappavano dalla Lombardia infestata dal coronavirus, una ...

