‘Billionaire Tax’: Potere al Popolo si mobilita anche nel Sannio (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDa Potere al Popolo Sannio: Stamattina anche a Benevento Potere al Popolo ha deciso di lanciare un messaggio chiaro nell’ambito della giornata nazionale di mobilitazione lanciata dal nostro movimento politico sul tema della patrimoniale per chie-dere l’attuazione di quella che abbiamo chiamato Billionaire Tax, una tassa del 10 % sull’ 1 % più ricco del paese per trovare le risorse necessarie per garantire cure dignitose e reddito per tutti. Siamo andati prima sotto la sede del PD e poi abbiamo deciso di lasciare lo striscione nei pressi dell’ospedale Fatebenefratelli con su scritto “Tassare i ricchi per curare tutti!”. Di seguito il testo del volantino distribuito oggi da Potere al Popolo in tutta Italia che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDaal: Stamattinaa Beneventoalha deciso di lanciare un messaggio chiaro nell’ambito della giornata nazionale dizione lanciata dal nostro movimento politico sul tema della patrimoniale per chie-dere l’attuazione di quella che abbiamo chiamato Billionaire Tax, una tassa del 10 % sull’ 1 % più ricco del paese per trovare le risorse necessarie per garantire cure dignitose e reddito per tutti. Siamo andati prima sotto la sede del PD e poi abbiamo deciso di lasciare lo striscione nei pressi dell’ospedale Fatebenefratelli con su scritto “Tassare i ricchi per curare tutti!”. Di seguito il testo del volantino distribuito oggi daalin tutta Italia che ...

MarianoDePersio : RT @potere_alpopolo: Sanità pubblica e billionaire tax. Oggi Potere al Popolo si mobilita in tutta Italia per la salute e la redistribuzi… - PoterealpopoloT : RT @potere_alpopolo: Sanità pubblica e billionaire tax. Oggi Potere al Popolo si mobilita in tutta Italia per la salute e la redistribuzi… - potere_alpopolo : Sanità pubblica e billionaire tax. Oggi Potere al Popolo si mobilita in tutta Italia per la salute e la redistrib… - sergio_scorza : RT @sergio_scorza: Prima la salute! In piazza sabato 5 dicembre Sanità pubblica gratuita e universale, per tutte/i! Reddito vero per tutti!… -