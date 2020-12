Biden chiede agli Usa 100 giorni con mascherina. Vuole Fauci in squadra

(Di sabato 5 dicembre 2020) E l'immunologo ha accettato: 'Ho detto di sì immediatamente', ha dichiarato al 'Today' show su Nbc. Con il vaccino ormai in dirittura d'arrivo,ha poi assicurato che sarebbe 'felice' di ...

tvsvizzera : Il nuovo presidente, che intende farsi vaccinare appena avrà il via libera delle autorità sanitarie, chiede agli am… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden chiede

Cento giorni con la mascherina. È questa la richiesta che Joe Biden vuole fare agli Stati Uniti nel giorno in cui si insedierà alla Casa Bianca, il 20 gennaio. “Solo 100 giorni con la mascherina, non ...New York. Offensiva a tutto campo di Joe Biden nella lotta al coronavirus. Il presidente eletto ingaggia il super virologo della Casa Bianca Anthony Fauci e chiede a tutti gli americani di indossare l ...