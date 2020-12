Berlusconi ostaggio di Salvini e Meloni? Misteri e indiscrezioni

(Di sabato 5 dicembre 2020)ha affermato, con vigore, che non sosterrà il Mes e che voterà no in Parlamento il 9 dicembre prossimo, spiazzando tutti all'interno del suo partito, tranne la componente filoleghista, capeggiata da Licia Ronzulli e Nicolò Ghedini, che avrebbe insistito affinché il Cavaliere mantenesse la linea dei suoi alleaticontrari al Mes. Eppure sembrava, fino a qualche settimana fa, che I'ex Presidente del Consiglio volesse scrollarsi di dosso il duo sovranista ed assumere posizioni più moderate e più europeiste al fine di ricollocare Forza Italia nel suo alveo liberal democratico e fare in modo che tornasse ad essere un partito autonomo rispetto al duo. C'è da chiedersi se, per caso,sia undel duo ...

