Bergamo, 190 casi positivi a Covid Lombardia: in calo ricoveri e decessi (Di sabato 5 dicembre 2020) Diminuiscono in Lombardia i ricoverati sia nei reparti (-238) sia nelle terapie intensive (-17). Il numero dei tamponi effettuati è 31.193 e 3.148 sono i nuovi positivi (10%). I guariti/dimessi sono 3.983. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 5 dicembre 2020) Diminuiscono ini ricoverati sia nei reparti (-238) sia nelle terapie intensive (-17). Il numero dei tamponi effettuati è 31.193 e 3.148 sono i nuovi(10%). I guariti/dimessi sono 3.983.

ProfidiAndrea : ?? Giallo Papu, #Gasperini duro: 'Gli fa bene star fuori, non è chiaro? Ecco quando torna' ??? 'Ha giocato 190 partit… - FIOM_Bergamo : SEMATIC DI OSIO SOTTO, 16 ORE DI SCIOPERO PROCLAMATE PER I PROSSIMI GIORNI. CIRCA 190 LAVORATORI A RISCHIO PER LA D… -