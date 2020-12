Belen, il fidanzato Antonino alle prese col dolore: “Dente…” (Di sabato 5 dicembre 2020) Finito di recente al centro dell’attenzione per via della relazione con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese è molto attivo sui social dove condivide spesso scatti della propria quotidianità. Ne è un esempio una recente story su Instagram, attraverso la quale ha informato i propri follower di essersi tolo il dente del giudizio. Antonino Spinalbese e il L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 5 dicembre 2020) Finito di recente al centro dell’attenzione per via della relazione conRodriguez,Spinalbese è molto attivo sui social dove condivide spesso scatti della propria quotidianità. Ne è un esempio una recente story su Instagram, attraverso la quale ha informato i propri follower di essersi tolo il dente del giudizio.Spinalbese e il L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

VanityFairIt : Una nuova immagine insieme al nuovo fidanzato, il parrucchiere 25enne Antonino. «Grazie a te», ha scritto - micatrashtv : RT @MsSoleyka: Piccola curiosità: ho letto che Simone del trono over è stato il primo fidanzato di Belen in Italia, io sotto shock #uominie… - Sheelasblog : Io non mi capacito che questo sia stato fidanzato con Belen #uominiedonne - xloveswes : Il fidanzato di Belen pare abbia sempre la faccia schifata. Sorridi, fra ??? - MAIKOL1212 : O per un video Allora Belen Cosa deve dire che il suo fidanzato di mise il loro video hot su internet oppure contin… -