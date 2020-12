Beautiful | anticipazioni puntata 6 dicembre | Brooke alza le mani su Thomas

Leggi su yeslife

(Di sabato 5 dicembre 2020): mentre Ridge parla con Shauna, traè in corso una lite furiosa. È un momento davvero critico perlo ha cacciato di casa e Ridge, pur controvoglia, non si è opposto. Il ragazzo si è dunque dovuto traferire a casa dell’amico Vinny, rinunciando, almeno per il L'articolo proviene da YesLife.it.