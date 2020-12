"Basta, smetto". Ibrahimovic e il colloquio decisivo con mister Pioli. E la storia del Milan cambia (Di sabato 5 dicembre 2020) Se Zlatan Ibrahimovic è ancora il dominatore lo deve a Stefano Pioli, che lo ha convinto a non ritirarsi dal calcio e a farlo firmar con il Milan per un'altra stagione, fino a 40 anni suonati. E poi si vedrà. Intervistato dall'ex compagno in rossonero Massimo Ambrosini per Sky, l'attaccante svedese (che ha segnato 22 gol in 32 partite complessive dal giorno del suo ritorno al Diavolo, lo scorso gennaio) non nasconde nulla: "Mi sento diverso da 10 anni fa? Sì, molto diverso. All'epoca il livello era molto alto e io andavo a duemila, ma ero un altro giocatore. Le cose che faccio oggi le potevo fare dieci volte di più, allora. Dieci anni fa, per esempio, andavo basso per cercare il pallone, ora non lo faccio più perché altrimenti perdo energia per stare vicino alla porta, dove servo di più". Non è cambiato l'impegno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Se Zlatanè ancora il dominatore lo deve a Stefano, che lo ha convinto a non ritirarsi dal calcio e a farlo firmar con ilper un'altra stagione, fino a 40 anni suonati. E poi si vedrà. Intervistato dall'ex compagno in rossonero Massimo Ambrosini per Sky, l'attaccante svedese (che ha segnato 22 gol in 32 partite complessive dal giorno del suo ritorno al Diavolo, lo scorso gennaio) non nasconde nulla: "Mi sento diverso da 10 anni fa? Sì, molto diverso. All'epoca il livello era molto alto e io andavo a duemila, ma ero un altro giocatore. Le cose che faccio oggi le potevo fare dieci volte di più, allora. Dieci anni fa, per esempio, andavo basso per cercare il pallone, ora non lo faccio più perché altrimenti perdo energia per stare vicino alla porta, dove servo di più". Non èto l'impegno ...

