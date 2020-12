Basta conferenza stampa fake di Conte | ne discutano Odg | Fnsi | Agcom

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 5 dicembre 2020) L’allarme sulle conferenzefasulle del presidente, lanciato da un giornalista di esperienza come Mario Lavia su “Il Dubbio”, va raccolto con attenzione perché in discussione è un fondamento della democrazia come la comunicazione istituzionale. L’Ordine dei Giornalisti, la, l’Associazioneparlamentare, l’dovrebbero valutare come trovare un luogo per discuterne perché lo spettacolo indecente dell’altra sera, quando “si è toccato il fondo” come ha scritto Lavia, non deve più ripetersi. Quella che Palazzo Chigi chiama “” è in realtà uno show televisivo orchestrato per impedire vere domande, per impedire una vera interazione con i giornalisti, per impedire ai cronisti di fare davvero il loro lavoro, come invece succede nelle ...