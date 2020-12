Basket | Treviglio anticipa a Mantova Bergamo domenica a Casale Monferrato

(Di sabato 5 dicembre 2020)la Cassa Rurale, sabato 5 dicembre (ore 20) in quel di6 invece sarà la volta dia recarsi a(pronti via alle 18).

UdineseTV : APU OWW - Blu Basket Treviglio: domani la diretta sulla nostra rete - -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Treviglio

L'Eco di Bergamo

Il momento tanto atteso è arrivato. La Withu Bergamo Basket, dopo i rinvii delle sfide dovuti agli impegni dell’albanese Ferdi Bedini per le qualificazioni in Portogallo ai mondiali in programma dal 2 ...Stasera sabato da febbre del basket di serie A2 a Udine e di B a Cividale, domenica invece Trieste in pellegrinaggio a Roma in A e Monfalcone in quarantena fra i cadetti. Questo fine ...