Basket Serie A: Brescia riparte con Buscaglia. Male la Fortitudo, sempre più ultima (Di sabato 5 dicembre 2020) Brescia-Fortitudo BOLOGNA 99-85 Esordio con vittoria per Maurizio Buscaglia sulla panchina di Brescia: la sua neo-formazione torna alla vittoria che mancava da metà ottobre, giocando una partita di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 5 dicembre 2020)BOLOGNA 99-85 Esordio con vittoria per Mauriziosulla panchina di: la sua neo-formazione torna alla vittoria che mancava da metà ottobre, giocando una partita di ...

