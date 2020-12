Basket, Serie A 2020-2021: niente Virtus Roma-Trieste domani, troppe mancate idoneità tra i giuliani. Situazione seria anche in casa romana (Di sabato 5 dicembre 2020) Non si giocherà la partita in programma domani alle 16:30 tra Virtus Roma e Allianz Trieste. Il match è stato infatti rinviato perché, stando a quanto comunicato dalla Lega Basket Serie A, le notizie provenienti dall’ambiente giuliano non sono buone. Sono infatti ben sette i giocatori dell’Allianz che, una volta usciti dallo stato di positività al Covid-19, che ha pesantemente colpito la squadra allenata da Eugenio Dalmasson, si sono ritrovati senza idoneità sportiva. Due di essi sono stati sottoposti di nuovo a visita per riottenerla, ma senza esito: sarebbero stati soltanto in cinque a essere arruolabili per la trasferta del PalaEur, troppo pochi perché potesse essere consentito il disputarsi dell’incontro. Paradossalmente, le notizie che arrivano da ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Non si giocherà la partita in programmaalle 16:30 trae Allianz. Il match è stato infatti rinviato perché, stando a quanto comunicato dalla LegaA, le notizie provenienti dall’ambiente giuliano non sono buone. Sono infatti ben sette i giocatori dell’Allianz che, una volta usciti dallo stato di positività al Covid-19, che ha pesantemente colpito la squadra allenata da Eugenio Dalmasson, si sono ritrovati senzasportiva. Due di essi sono stati sottoposti di nuovo a visita per riottenerla, ma senza esito: sarebbero stati soltanto in cinque a essere arruolabili per la trasferta del PalaEur, troppo pochi perché potesse essere consentito il disputarsi dell’incontro. Paradossalmente, le notizie che arrivano da ...

