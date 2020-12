Basket, Brescia batte la Fortitudo Bologna nell’anticipo della 10ª giornata di Serie A 2020-2021 (Di sabato 5 dicembre 2020) Inizia bene l’era Buscaglia sulla panchina della Germani Brescia. nell’anticipo della decima giornata di Serie A 2020-2021 i lombardi battono agevolmente la Fortitudo Bologna con il punteggio di 99-85 e chiudono la striscia negativa di cinque partite senza vittorie. Continua, invece, la crisi nera della Effe, che rimane il fanalino di coda del torneo con un solo successo in nove partite disputate. Il match inizia sul filo dell’equilibrio, con sorpassi e controsorpassi: la Leonessa riesce a chiudere avanti il primo quarto per 22-19 e deve ringraziare principalmente TJ Cline, autore di 12 punti e trascinatore dei padroni di casa. Nel secondo periodo sale in cattedra anche Drew Crawford e ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Inizia bene l’era Buscaglia sulla panchinaGermanidecimadii lombardi battono agevolmente lacon il punteggio di 99-85 e chiudono la striscia negativa di cinque partite senza vittorie. Continua, invece, la crisi neraEffe, che rimane il fanalino di coda del torneo con un solo successo in nove partite disputate. Il match inizia sul filo dell’equilibrio, con sorpassi e controsorpassi: la Leonessa riesce a chiudere avanti il primo quarto per 22-19 e deve ringraziare principalmente TJ Cline, autore di 12 punti e trascinatore dei padroni di casa. Nel secondo periodo sale in cattedra anche Drew Crawford e ...

