Bari-Avellino, il big-match di Serie C in chiaro su Rai Sport il 20 dicembre (Di sabato 5 dicembre 2020) Chiamatelo regalo di Natale anticipato per tutti gli appassionati di calcio e di Serie C. Perché questa sfida, con la terza categoria, avrebbe poco a che fare con i palcoscenici attuali e le dimensioni del torneo. Bari-Avellino, il big-match del Girone C, andrà in onda in chiaro sulle reti Rai (Rai Sport) il 20 dicembre prossimo a partire dalle ore 15:00. Una gara ricca di significati e molto interessante tra due pretendenti alla promozione. Tutti i tifosi, quindi, potranno assistere gratuitamente all’incontro di cartello che, salvo cambiamenti dell’ultima ora, allieterà una delle ultime giornate del tormentato 2020 del mondo calcistico: appuntamento sul canale 58 del digitale terrestre. Rai Sport, regalo pre-natalizio: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Chiamatelo regalo di Natale anticipato per tutti gli appassionati di calcio e diC. Perché questa sfida, con la terza categoria, avrebbe poco a che fare con i palcoscenici attuali e le dimensioni del torneo., il big-del Girone C, andrà in onda insulle reti Rai (Rai) il 20prossimo a partire dalle ore 15:00. Una gara ricca di significati e molto interessante tra due pretendenti alla promozione. Tutti i tifosi, quindi, potranno assistere gratuitamente all’incontro di cartello che, salvo cambiamenti dell’ultima ora, allieterà una delle ultime giornate del tormentato 2020 del mondo calcistico: appuntamento sul canale 58 del digitale terrestre. Rai, regalo pre-natalizio: ...

