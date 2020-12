Banche: Sileoni (Fabi), 'Sud penalizzato su credito, molti si rivolgono a criminalità' (Di sabato 5 dicembre 2020) Milano, 5 dic. (Adnkronos) - "Il Mezzogiorno del Paese è fortemente penalizzato sul fronte del credito: la sensazione è che i prestiti vengano erogati maggiormente nelle regioni del Nord perché lì ci sono le direzioni generali dei grandi gruppi bancari, che danno più attenzione ad alcuni territori rispetto ad altri. La politica del credito è vistosamente sbilanciata verso il Nord, dove hanno sede appunto le direzioni generali, perché al Sud le Banche sono presenti solo con le filiali: dove c'è il cervello e il cuore della banca c'è più credito". Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, durante la trasmissione Omnibus su La7. Sileoni ha illustrato i dati sul credito. "Da giugno 2019 a giugno 2020, i prestiti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Milano, 5 dic. (Adnkronos) - "Il Mezzogiorno del Paese è fortementesul fronte del: la sensazione è che i prestiti vengano erogati maggiormente nelle regioni del Nord perché lì ci sono le direzioni generali dei grandi gruppi bancari, che danno più attenzione ad alcuni territori rispetto ad altri. La politica delè vistosamente sbilanciata verso il Nord, dove hanno sede appunto le direzioni generali, perché al Sud lesono presenti solo con le filiali: dove c'è il cervello e il cuore della banca c'è più". Lo ha detto il segretario generale della, Lando Maria, durante la trasmissione Omnibus su La7.ha illustrato i dati sul. "Da giugno 2019 a giugno 2020, i prestiti ...

TV7Benevento : Banche: Sileoni (Fabi), 'Sud penalizzato su credito, molti si rivolgono a criminalità'... - TV7Benevento : Banche: Sileoni (Fabi), 'a Milano record di operazioni sospette'... - smilypapiking : RT @GioielloEgidio: Sileoni (FABI): Nelle banche ci sono 220 Miliardi di crediti inesigibili. 1,2 milioni di persone non sarà in grado di r… - GioielloEgidio : Sileoni (FABI): Nelle banche ci sono 220 Miliardi di crediti inesigibili. 1,2 milioni di persone non sarà in grado di restituirli. - alfrig409 : #Banche #Bancari e #Banchieri #FABI #MPS #Sileoni Vi spiego azioni e fallimenti di #Mustier in #Unicredit… -

Ultime Notizie dalla rete : Banche Sileoni Sileoni, FABI Banche: "Ecco dove sono i soldi degli italiani" La7 Mps: Sileoni (Fabi), 'licenziamenti? Se toccano una persona blocchiamo settore'

Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, durante la trasmissione ... perché vogliono far sparire la più antica banca italiana". Secondo il segretario generale delle ...

Banche: Sileoni (Fabi), 'a Milano record di operazioni sospette'

Milano, 5 dic. (Adnkronos) - "A Milano, capitale finanziaria italiana, si registra il record di segnalazioni di operazioni sospette, con 5.223 casi, ma la maggior parte del fenomeno si concentra al Su ...

Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, durante la trasmissione ... perché vogliono far sparire la più antica banca italiana". Secondo il segretario generale delle ...Milano, 5 dic. (Adnkronos) - "A Milano, capitale finanziaria italiana, si registra il record di segnalazioni di operazioni sospette, con 5.223 casi, ma la maggior parte del fenomeno si concentra al Su ...