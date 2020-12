Banche e rimborsi ai truffati | la denuncia | Cos' è successo senza la Lega al governo Schifo di Stato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 dicembre 2020) "Unincapace e pericoloso". Matteo Salvini definisce così l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte che, in fatto di tempistiche, è in ritardo su tutto. Anche suidestinati ai risparmiatori travolti dal crac delle ex popolari Veneto Banca e Popolare di Vicenza. A darne notizia è lo stesso leader dellache tuona: “al, anche iper i risparmiatori veneti vanno a rilento. Con noi avevano ottenuto attenzione, una legge ad hoc e risorse. Da tempo le associazionino che solo pochi risparmiatori (3.300 su oltre 140mila) sono stati liquidati, peraltro al 12 per cento". Una vera e propria beffa, soprattutto visti i difficili tempi che corrono. Una preoccupazione più volte ...