Balotelli, ultimo tram a Monza. Quando Berlusconi lo definì una mela marcia (Di domenica 6 dicembre 2020) Mario Balotelli all’ultimo tram. Il Monza e la Serie B a 30 anni suonati, non nel pieno rispetto di aspettative diverse e malgrado le smentite di Galliani che aveva negato la semplice ipotesi. Poi al cuor non si comanda, sarà stato un gesto di amicizia e di rispetto per i tempi che furono (i tempi del Milan), nella speranza che Balotelli dia un segnale della sua presenza. Balotelli aveva un accordo di massima con il Vasco da Gama a partire da gennaio (un anno di contratto con opzione) e il club brasiliano stava forzando per strappare il sì definitivo. La tentazione di Mario si è tramutata in attesa, alla fine ha aspettato il Monza, ha detto sì a Galliani oppure forse bisognerebbe dire che è stato Galliani a dire sì a lui. Ricordando i tempi del Milan ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Marioall’. Ile la Serie B a 30 anni suonati, non nel pieno rispetto di aspettative diverse e malgrado le smentite di Galliani che aveva negato la semplice ipotesi. Poi al cuor non si comanda, sarà stato un gesto di amicizia e di rispetto per i tempi che furono (i tempi del Milan), nella speranza chedia un segnale della sua presenza.aveva un accordo di massima con il Vasco da Gama a partire da gennaio (un anno di contratto con opzione) e il club brasiliano stava forzando per strappare il sì definitivo. La tentazione di Mario si èutata in attesa, alla fine ha aspettato il, ha detto sì a Galliani oppure forse bisognerebbe dire che è stato Galliani a dire sì a lui. Ricordando i tempi del Milan ...

