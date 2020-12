Balotelli finisce in Serie B | lunedì visite e firma col Monza

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 dicembre 2020) Marioripartirà dallaB, con la maglia del. La notizia è di Sky Sport, che racconta come Galliani abbia convinto l’attaccante rimasto svincolato a far parte del suo progetto. Il giocatore sosterràlemediche, poi firmerà il contratto fino al termine della stagione. Dopo Boateng, dunque, si aggiunge un altro ex Milan alla squadra lombarda di proprietà di Berlusconi. L'articolo ilNapolista.