Balotelli a sorpresa: va al Monza, niente Vasco da Gama, contratto fino a giugno (Di sabato 5 dicembre 2020) Mario Balotelli non andrà al Vasco da Gama. Nelle ultimissime ore l’attaccante svincolato ha raggiunto l’accordo con il Monza, firmerà un contratto fino al prossimo giugno. Un altro colpo firmato Galliani che negli ultimissimi giorni aveva smentito la semplice ipotesi. ma evidentemente stava lavorando per un’operazione importante che consente a Mario di restare in Europa e di ripartire dalla Serie B con i dirigenti che in passato aveva avuto durante l’esperienza rossonera. Il Vasco da Gama aveva raggiunto un’intesa di massima per un anno con opzione di rinnovo. Ma alla fine Balotelli ha aspettato il Monza e dopo questo fine settimana farà le visite con il club brianzolo. Foto: twitter uff ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 5 dicembre 2020) Marionon andrà alda. Nelle ultimissime ore l’attaccante svincolato ha raggiunto l’accordo con il, firmerà unal prossimo. Un altro colpo firmato Galliani che negli ultimissimi giorni aveva smentito la semplice ipotesi. ma evidentemente stava lavorando per un’operazione importante che consente a Mario di restare in Europa e di ripartire dalla Serie B con i dirigenti che in passato aveva avuto durante l’esperienza rossonera. Ildaaveva raggiunto un’intesa di massima per un anno con opzione di rinnovo. Ma alla fineha aspettato ile dopo questo fine settimana farà le visite con il club brianzolo. Foto: twitter uff ...

