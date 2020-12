Bake Off Italia: vince Sara Moalli. E' di Gallarate la nuova regina dei dolci (Di sabato 5 dicembre 2020) Gallarate (Varese), 5 dicembre 2020 - E' lombarda la nuova migliore pasticcera amatoriale d'Italia . La Gallaratese Sara Moalli ha vinto l'edizione 2020 di "Bake Off Italia ". L'asso della manica ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 5 dicembre 2020)(Varese), 5 dicembre 2020 - E' lombarda lamigliore pasticcera amatoriale d'. Laseha vinto l'edizione 2020 di "Off". L'asso della manica ...

