Bake Off Italia, chi è la vincitrice Sara Moalli: età, Instagram e la decisione che le ha cambiato la vita

Con la finalissima andata in onda ieri, 4 dicembre, su Real Time, è terminata anche l'ottava edizione di Bake Off Italia. Il programma dedicato alla pasticceria, da sempre condotto da Benedetta Parodi, ha regalato anche quest'anno tanti momenti imperdibili, ma soprattutto ha permesso un'aspirante pasticciera di realizzare il suo sogno. A vincere il programma, dopo un'accesissima finale, è stata Sara Moalli. La bella lombarda si è giocata il podio con Monia De Carolis e Philippe Chini, ma alla fine è riuscita a 'scalzare' gli avversari e ...

