Bake Off Italia 2020: il vincitore conquista la giuria ma non il pubblico (Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo quattordici settimane, Bake Off Italia 2020 ha finalmente eletto il suo nuovo vincitori… anzi il suo ottavo miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Nel corso della finale andata in onda venerdì 4 dicembre, i tre concorrenti rimasti in gara – Philippe, Monia e Sara – si sono dati battaglia per l’ultima volta con frolle, creme e pan di spagna nel tentativo di conquistare la vittoria finale ed un insolito premio finale: un trofeo e 50kg di cioccolato fondente offerti da uno degli sponsor. del programma. Niente soldi o la promessa di pubblicare un libro di ricette. E se già questo dettaglio non fosse così controverso, a far discutere ancor di più i telespettatori sui social è stato anche l’esito finale della gara: un testa a testa finale giocato tutto su un cavallo di battaglia che da ambo i lati ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo quattordici settimane,Offha finalmente eletto il suo nuovo vincitori… anzi il suo ottavo miglior pasticcere amatoriale d’. Nel corso della finale andata in onda venerdì 4 dicembre, i tre concorrenti rimasti in gara – Philippe, Monia e Sara – si sono dati battaglia per l’ultima volta con frolle, creme e pan di spagna nel tentativo dire la vittoria finale ed un insolito premio finale: un trofeo e 50kg di cioccolato fondente offerti da uno degli sponsor. del programma. Niente soldi o la promessa di pubblicare un libro di ricette. E se già questo dettaglio non fosse così controverso, a far discutere ancor di più i telespettatori sui social è stato anche l’esito finale della gara: un testa a testa finale giocato tutto su un cavallo di battaglia che da ambo i lati ha ...

Notiziedi_it : Vincitore di Bake Off Italia 2020: Sara Moalli batte Monia De Carolis - TommasoDS : Ma quanto è karmico che a vincere Bake Off sia stata la più antipatica del creato ma che al contempo il premio sia… - zazoomblog : Chi è Sara Moalli: dai social al gossip tutto su miss Bake Off Italia - #Moalli: #social #gossip #tutto #Italia - endymionsheart : RT @gcesv: Noi credibilità di Bake off 8 #bakeoffitalia https:/… - CttGiulia : RT @CttGiulia: 'La vincitrice di questo bake off Italia 2020 è..... Sara!' #BakeOffItalia -