AZ Alkmaar, ufficiale: esonerato Slot, ecco il sostituto (Di sabato 5 dicembre 2020) L’AZ Alkmaar ha esonerato l’allenatore Arne Slot. Al suo posto in panchina il vice Pascal Jansen Un poi a sorpresa, l’AZ Alkmaar ha deciso di esonerare l’allenatore Arne Slot. Nonostante i buoni risultati in campionato ed Europa League, il club olandese ha deciso di dare il benservito al tecnico. In panchina per il resto della stagione siederà Pascal Jansen, vice allenatore finora di Slot. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) L’AZhal’allenatore Arne. Al suo posto in panchina il vice Pascal Jansen Un poi a sorpresa, l’AZha deciso di esonerare l’allenatore Arne. Nonostante i buoni risultati in campionato ed Europa League, il club olandese ha deciso di dare il benservito al tecnico. In panchina per il resto della stagione siederà Pascal Jansen, vice allenatore finora di. Leggi su Calcionews24.com

