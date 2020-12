Aurora Ramazzotti e l’unboxing inaspettato: ecco cosa ha ricevuto (in anticipo) per il compleanno (Di sabato 5 dicembre 2020) l’unboxing, letteralmente l’apertura delle scatole, si sa, almeno per le influencer che decidono di condividerlo in diretta con i propri follower può essere inaspettato. E di sicuro quello di Aurora Ramazzotti lo è stato. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, infatti, ha ricevuto alcuni regali inaspettati e, impaziente, ha deciso di aprirli il giorno prima del suo compleanno, il 5 dicembre, condividendo lo spacchettamento in diretta con i suoi fan. Tra scarpe, accessori e prodotti vari, però, ne spunta uno molto particolare. La ragazza, che oggi compie 24 anni, ha infatti ricevuto da un brand spagnolo uno sgargiante sex toy blu elettrico. Il gioco erotico, dopo lo stupore iniziale, è stato preso con simpatia da Ramazzotti che, con la consueta ironia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020), letteralmente l’apertura delle scatole, si sa, almeno per le influencer che decidono di condividerlo in diretta con i propri follower può essere. E di sicuro quello dilo è stato. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, infatti, haalcuni regali inaspettati e, impaziente, ha deciso di aprirli il giorno prima del suo, il 5 dicembre, condividendo lo spacchettamento in diretta con i suoi fan. Tra scarpe, accessori e prodotti vari, però, ne spunta uno molto particolare. La ragazza, che oggi compie 24 anni, ha infattida un brand spagnolo uno sgargiante sex toy blu elettrico. Il gioco erotico, dopo lo stupore iniziale, è stato preso con simpatia dache, con la consueta ironia, ...

