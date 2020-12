Aurora Ramazzotti compie 24 anni: i dolci auguri di Michelle Hunziker (Di domenica 6 dicembre 2020) Il compleanno dei figli è un momento speciale, che spesso sono proprio i genitori a vivere con più emozione. È il caso di Michelle Hunziker, che festeggia il compleanno della figlia Aurora Ramazzotti, 24 anni. Mentre la giovane non sembra molto felice dell’avanzamento di età, la conduttrice le ha dedicato diversi video sulla sua pagina Instagram, comprese le riprese della festicciola molto intima, in tempi di coronavirus, con candeline e torta insieme agli affetti più cari. Michelle Hunziker: emozioni per il compleanno di Aurora La famiglia Hunziker festeggia il compleanno di Aurora Ramazzoti, guarita da coronavirus giusto in tempo per soffiare sulle candeline. Michelle ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Il compleanno dei figli è un momento speciale, che spesso sono proprio i genitori a vivere con più emozione. È il caso di, che festeggia il compleanno della figlia, 24. Mentre la giovane non sembra molto felice dell’avanzamento di età, la conduttrice le ha dedicato diversi video sulla sua pagina Instagram, comprese le riprese della festicciola molto intima, in tempi di coronavirus, con candeline e torta insieme agli affetti più cari.: emozioni per il compleanno diLa famigliafesteggia il compleanno diRamazzoti, guarita da coronavirus giusto in tempo per soffiare sulle candeline....

sofia23569 : RT @guestofworld_: Tommy che prepara una torta per il compleanno di Aurora e le dice 'auguri amore, spero mi perdonerai' con sottofondo l'a… - francobus100 : Aurora Ramazzotti, il sex toy prima del compleanno: il regalo hot scatena i fan su Instagram - buonanotteamici : #GFVIP ma sbaglio o fino ad adesso Aurora Ramazzotti non ha cagato di striscio il buon compleanno di Tommaso?! - Giuls91972287 : RT @TrashItaliano4: Tommaso fa una torta per il compleanno di Aurora Ramazzotti #GFVIP - reservequestion : RT @darveyfeels_: Tommaso dopo aver fatto la torta per il compleanno di Aurora Ramazzotti: “Buon compleanno amore, spero mi perdonerai” il… -