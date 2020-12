Atletica | Hannes Kirchler si ritira dall’attività agonistica a 41 anni

Leggi su oasport

(Di sabato 5 dicembre 2020) Sia 41il lanciatore del disco azzurro. L’alfiere del gruppo sportivo dei Carabinieri dopo due stagioni a dir poco complicate a causa degli infortuni ha deciso di dire basta. L’atleta nativo di Merano in carriera ha conquistato per ben dieci volte la medaglia d’oro agli Assoluti. Il risultato più importante è senza ombra di dubbio la finale agli Europei di Amsterdam nel 2016, chiusi all’ottimo 10° posto con 63.74 m.ha partecipato alla rassegna continentale anche nel 2006, 2014 e 2018. Duefa a Berlino si è piazzato al 18° posto. Il suo primato personale risale al 2007, con il 65.01 lanciato a Bolzano. Nella classifica azzurra all time solo Marco Martino (67.62 m), Marco Bucci (66.96), ...