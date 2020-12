Atalanta | si ferma Gosens | positivo al Covid-19

(Di sabato 5 dicembre 2020) L’, con una nota ufficiale, ha reso noto l’indisponibilità diper la partita di domani contro l’Udinese a causa del-19: il calciatore è risultatoin seguito ai test di ieri. Questo il comunicato: “B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 4 dicembre, Robinè risultatoal-19. Si tratta di una positività a bassa carica virale. Il calciatore è stato prontamente isolato nel rispetto delle procedure previste dal protocollo sanitario. Nel pomeriggio il gruppo squadra è stato sottoposto nuovamente ai test molecolari. La Società ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate.” Foto: twitter ...

L'allenatore degli orobici non convoca Gomez e Ilicic per la trasferta a Udine: "Papu ha bisogno di tirare il fiato, anche in vista dell'Ajax, a ...L'Atalanta domani pomeriggio sarà ospite dell'Udinese: sono diverse le assenze dei nerazzurri. Come annunciato anche da Gasperini, non saranno con il team ...