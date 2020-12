Atalanta, l’avversario da leggere è De Paul. Delneri l’ha «inventato» come il Papu: preso a 3 milioni, ora ne vale 30 (Di sabato 5 dicembre 2020) Gioia immensa a Liverpool, delusione totale in casa contro il Verona, delusione solo parziale nel martedì di Champions contro il Midtjylland. L’Atalanta di questa stagione è un’altalena di emozioni, comprensibile visti i tanti fattori inediti di quest’annata, di cui abbiamo … Leggi su ecodibergamo (Di sabato 5 dicembre 2020) Gioia immensa a Liverpool, delusione totale in casa contro il Verona, delusione solo parziale nel martedì di Champions contro il Midtjylland. L’di questa stagione è un’altalena di emozioni, comprensibile visti i tanti fattori inediti di quest’annata, di cui abbiamo …

Djesybig : RT @figurinepanini: Protagonista della rubrica #Stemmi è il @LFC che domani sarà avversario dell'Atalanta in Champions . Questa forma è sta… - milansette : Atalanta, trauma contusivo per Gollini: nessuna ricaduta al ginocchio - sportli26181512 : Atalanta, trauma contusivo per Gollini: nessuna ricaduta al ginocchio: (ANSA) - ROMA, 01 DIC - Nessuna ricaduta al… - musearte05 : @barison_andrea Non riescono proprio a dire che vince con merito. È sempre demerito dell'avversario. Anche con l'At… - MileTrecarichi : @Dario_Ghiro l'Atalanta ha perso quasi sempre nel periodo in cui ha avuto la Champions..poi incontrare il Verona di… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta l’avversario Calcio Estero DAZN, Ligue 1 e La Liga Spagnola dal 6 al 9 Novembre Digital-Sat News