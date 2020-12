Atalanta, i convocati di Gasperini per l’Udinese: out Gomez e Ilicic (Di sabato 5 dicembre 2020) In vista della gara di domani contro l’Udinese, il tecnico dell’Atalanta, Gasperini, ha diramato i nomi dei convocati. Come annunciato non ci sarà Gomez che riposerà, resta out anche Ilicic. Questa la lista: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Romero, Djimsiti, Piccini, Depaoli, Hateboer Ruggeri, Scalvini.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Panada.Attaccanti: Lammers, Muriel, Diallo, Zapata. I 22 nerazzurri convocati per #UdineseAtalanta! Here's our travelling squad for tomorrow's match!#GoAtalantaGo #SerieATIM pic.twitter.com/UFQB2wEGUT — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) December 5, 2020 Foto: twitter Atalana L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 5 dicembre 2020) In vista della gara di domani contro, il tecnico dell’, ha diramato i nomi dei. Come annunciato non ci saràche riposerà, resta out anche. Questa la lista: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Romero, Djimsiti, Piccini, Depaoli, Hateboer Ruggeri, Scalvini.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Panada.Attaccanti: Lammers, Muriel, Diallo, Zapata. I 22 nerazzurriper #Udinese! Here's our travelling squad for tomorrow's match!#GoGo #SerieATIM pic.twitter.com/UFQB2wEGUT —B.C. (@BC) December 5, 2020 Foto: twitter Atalana L'articolo proviene da Alfredo ...

