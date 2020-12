Atalanta, Gosens positivo al Covid (Di sabato 5 dicembre 2020) L’Atalanta dovrà fare a meno di Robin Gosens, risultato positivo al Covid, come comunicato dallo stesso club con una nota pubblicata sul sito ufficiale. “Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 4 dicembre, Robin Gosens è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di una positività a bassa carica virale. Il calciatore è stato prontamente isolato nel rispetto delle procedure previste dal protocollo sanitario. Nel pomeriggio il gruppo squadra è stato sottoposto nuovamente ai test molecolari. La Società ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 dicembre 2020) L’dovrà fare a meno di Robin, risultatoal, come comunicato dallo stesso club con una nota pubblicata sul sito ufficiale. “B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 4 dicembre, Robinè risultatoal-19. Si tratta di una positività a bassa carica virale. Il calciatore è stato prontamente isolato nel rispetto delle procedure previste dal protocollo sanitario. Nel pomeriggio il gruppo squadra è stato sottoposto nuovamente ai test molecolari. La Società ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. L'articolo ilNapolista.

