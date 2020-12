Atalanta | Gosens positivo al Covid-19

(Di sabato 5 dicembre 2020) Robinè risultatoal-19 Robinnon è stato convocato per la partita contro l’Udinese e il motivo è stato subito svelato dall’. Con una nota ufficiale, il club nerazzurro ha comunicato che l’esterno mancino è risultatoal-19. «B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 4 dicembre, Robinè risultatoal-19. Si tratta di una positività a bassa carica virale. Il calciatore è stato prontamente isolato nel rispetto delle procedure previste dal protocollo sanitario. Nel pomeriggio il gruppo squadra è stato sottoposto nuovamente ai test molecolari. La Società ha immediatamente attivato tutte le procedure ...

STOCALCIO1 : ??? Robin #Gosens dell'#Atalanta è positivo al Covid19. - PieAgo95 : RT @BombeDiVlad: ???? ULTIM’ORA - #Atalanta, Robin #Gosens positivo al #Covid19 #LeBombeDiVlad #LBDV - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? BREAKING - Ecco perché #Gosens è fuori: è positivo al Covid, le sue condizioni ? - SOSFanta : ?? BREAKING - Ecco perché #Gosens è fuori: è positivo al Covid, le sue condizioni ? - 1889milan : RT @sportface2016: +++#Atalanta: Robin #Gosens è positivo al #Covid19+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gosens

Robin Gosens non è stato convocato per la partita contro l’Udinese e il motivo è stato subito svelato dall’Atalanta. Con una nota ufficiale, il club nerazzurro ha comunicato che l’esterno mancino è ...Robin Gosens è risultato positivo al Covid-19 Robin Gosens non è stato convocato per la partita contro l’Udinese e il motivo è stato subito svelato dall’Atalanta. Con una nota ufficiale, il club neraz ...