Atalanta a Udine senza Gosens (positivo), Gomez e Ilicic (Di sabato 5 dicembre 2020) Sarà vera Atalanta, dice Gian Piero Gasperini, dunque in teoria non sarà vero turnover. Però niente Gomez e Ilicic: il tecnico ha annunciato, già prima di ufficializzare l'elenco dei convocati, che i ... Leggi su gazzetta (Di sabato 5 dicembre 2020) Sarà vera, dice Gian Piero Gasperini, dunque in teoria non sarà vero turnover. Però niente: il tecnico ha annunciato, già prima di ufficializzare l'elenco dei convocati, che i ...

Atalanta_BC : In trasferta a Udine! ?? Away match in Udine! ? ???? @SerieA - 10ª giornata ?? @Udinese_1896 ??? Dacia Arena ?? 06.12.… - sportli26181512 : Atalanta, 22 i convocati verso Udine: Gosens out, positivo al Covid: Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test… - infoitsport : Gasp: 'A Udine con la miglior Atalanta, malgrado le assenze' - Ansa_Fvg : Calcio: Atalanta; Gasperini, Gomez? A Udine non ci sarà. 'Anche Ilicic non sarà in campo. Finora sempre a disposizi… - AnsaLombardia : Atalanta, Gasperini: 'Gomez? A Udine non ci sarà'. 'Anche Ilicic non sarà in campo. Finora sempre a disposizione' |… -