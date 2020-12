Ascolti TV | Venerdì 4 dicembre 2020. The Voice Senior (4,2 mln – 18.86%) batte GF Vip (3,4 mln – 18.52%). Cala Crozza (5.75%), la finale di Bake Off al 3.95% (Di sabato 5 dicembre 2020) Alfonso Signorini: Grande Fratello Vip Nella serata di ieri, Venerdì 4 dicembre 2020, su Rai1 – dalle 21.39 alle 0.16 – la seconda puntata di The Voice Senior ha conquistato 4.189.000 spettatori pari al 18.86% di share (presentazione di 1 minuto e 32 secondi: 4.119.000 – 14.85%; all’interno TG1 60 Secondi: 2.971.000 – 18.76%). Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.16 - Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.369.000 spettatori pari al 18.52% di share (presentazione di 1 minuto: 4.069.000 – 14.75%; Grande Fratello Vip Night dall’1.19 alle 1.26: 1.572.000 – 26.13%). In sovrapposizione il talent di Rai1 ha ottenuto 19.08% mentre il reality di Canale 5 ha raccolto il 16.58%. Su Rai2 SWAT ha interessato 1.394.000 spettatori pari al 5.05% di share. Criminal Minds ha raccolto 1.098.000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 dicembre 2020) Alfonso Signorini: Grande Fratello Vip Nella serata di ieri,, su Rai1 – dalle 21.39 alle 0.16 – la seconda puntata di Theha conquistato 4.189.000 spettatori pari al 18.86% di share (presentazione di 1 minuto e 32 secondi: 4.119.000 – 14.85%; all’interno TG1 60 Secondi: 2.971.000 – 18.76%). Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.16 - Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.369.000 spettatori pari al 18.52% di share (presentazione di 1 minuto: 4.069.000 – 14.75%; Grande Fratello Vip Night dall’1.19 alle 1.26: 1.572.000 – 26.13%). In sovrapposizione il talent di Rai1 ha ottenuto 19.08% mentre il reality di Canale 5 ha raccolto il 16.58%. Su Rai2 SWAT ha interessato 1.394.000 spettatori pari al 5.05% di share. Criminal Minds ha raccolto 1.098.000 spettatori ...

