Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 4 dicembre 2020 (Di sabato 5 dicembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 4 dicembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di The Voice Senior 2020 ha totalizzato 4189 spettatori (18.86% di share); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3369 spettatori (18.52%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1202 spettatori (5.66%); su Rai2 la serie tv S.W.A.T. 1394 (5.05%), mentre Criminal Minds 1098 (4.42%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 484 (2.10%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1095 spettatori (5.37%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1088 (5.39%). Su Nove la puntata di Fratelli di ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 5 dicembre 2020)dei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di The Voice Seniorha totalizzato 4189 spettatori (18.86% di share); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3369 spettatori (18.52%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1202 spettatori (5.66%); su Rai2 la serie tv S.W.A.T. 1394 (5.05%), mentre Criminal Minds 1098 (4.42%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 484 (2.10%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1095 spettatori (5.37%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1088 (5.39%). Su Nove la puntata di Fratelli di ...

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: The Voice Senior, Grande Fratello Vip, Quarto Grado | Dati Auditel 4 dicembre 2020 - CorriereCitta : #Ascoltitv venerdì 4 dicembre 2020: The Voice Senior, GF Vip, Quarto Grado, Fratelli di Crozza, dati Auditel e share - enricopaoli1 : mentre gli italiani, tutti i giorni, si sciroppano i dati del #bollettino medico ( #contagiati #ricoverati #decessi… - zazoomblog : Ascolti TV: dati Auditel di ieri giovedì 3 dicembre 2020 - #Ascolti #Auditel #giovedì #dicembre - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Io, una giudice popolare al Maxiprocesso vs Harry Potter | Dati Auditel 3 dicembre 2020 -