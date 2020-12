Ascolti tv 4 dicembre, The Voice Senior vince contro il Gf Vip: 4,2 milioni di spettatori (Di sabato 5 dicembre 2020) A vincere la gara dello share nella serata di venerdì 4 dicembre è stato The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. Il talent show, in onda su Rai 1, ha infatti totalizzato una media di ben 4,2 milioni spettatori, che lo rendono a pieno titolo il programma più seguito della serata. Vediamo i numeri totali. The Voice Senior vince la serata di venerdì 4 dicembre: Ascolti da record Alla sua seconda puntata, la competizione canora ha battuto anche un programma storico come il Grande Fratello Vip. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è tornato proprio da questa settimana con il secondo appuntamento in diretta, dopo la decisione di sospenderlo momentaneamente. Tuttavia, nonostante si sia ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 5 dicembre 2020) Are la gara dello share nella serata di venerdì 4è stato The, condotto da Antonella Clerici. Il talent show, in onda su Rai 1, ha infatti totalizzato una media di ben 4,2, che lo rendono a pieno titolo il programma più seguito della serata. Vediamo i numeri totali. Thela serata di venerdì 4da record Alla sua seconda puntata, la competizione canora ha battuto anche un programma storico come il Grande Fratello Vip. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è tornato proprio da questa settimana con il secondo appuntamento in diretta, dopo la decisione di sospenderlo momentaneamente. Tuttavia, nonostante si sia ...

