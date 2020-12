Ascolti 4 dicembre, Grande Fratello Vip contro The Voice Senior: ecco chi ha vinto (Di sabato 5 dicembre 2020) La 23^ puntata del Grande Fratello Vip (che ha visto il ritiro di Francesco Oppini) si è conclusa con la nomination di Selvaggia Roma, Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. La puntata del GF Vip ha totalizzato 3.369.000 spettatori pari al 18,52% di share, mentre la nuova puntata di The Voice Senior ha registrato 4.189.000 telespettatori pari a share 18,90%. The Voice Senior Ascolti 1^ puntata: 4.483.000 telespettatori pari al 19,78% di share 2^ puntata: 4.189.000 telespettatori pari al 18,90% di share Grande Fratello Vip 5 Ascolti 1^ puntata: 2.833.000 spettatori pari al 18,99% di share 2^ puntata: 2.440.000 spettatori pari al 14,77% di share 3^ puntata: 3.000.000 spettatori pari a 18,10% di ... Leggi su biccy (Di sabato 5 dicembre 2020) La 23^ puntata delVip (che ha visto il ritiro di Francesco Oppini) si è conclusa con la nomination di Selvaggia Roma, Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. La puntata del GF Vip ha totalizzato 3.369.000 spettatori pari al 18,52% di share, mentre la nuova puntata di Theha registrato 4.189.000 telespettatori pari a share 18,90%. The1^ puntata: 4.483.000 telespettatori pari al 19,78% di share 2^ puntata: 4.189.000 telespettatori pari al 18,90% di shareVip 51^ puntata: 2.833.000 spettatori pari al 18,99% di share 2^ puntata: 2.440.000 spettatori pari al 14,77% di share 3^ puntata: 3.000.000 spettatori pari a 18,10% di ...

