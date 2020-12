Antonella Clerici accende le luci di Natale nel suo bosco e si gode il successo di The Voice Senior (Foto) (Di sabato 5 dicembre 2020) luci di Natale già accese nel bosco di Antonella Clerici, quest’anno un po’ in anticipo ma è la scelta giusta visti i risultati (Foto). Dicembre è il mese preferito per Antonella Clerici e con il successo di The Voice Senior lo sarà ancora di più. Un mese incredibile per lei che si prende una splendida rivincita ma non archivia niente perché tutto è servito per raggiungere un risultato che è sotto gli occhi di tutti. Con il ritorno al lavoro a pieno ritmo la conduttrice ha acceso non solo le luci di Natale nella sua casa ad Arquata Scrivia ma anche il mezzogiorno e il venerdì sera dei telespettatori. Gli ascolti tv parlano chiaro e il pubblico resta sempre più ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 5 dicembre 2020)digià accese neldi, quest’anno un po’ in anticipo ma è la scelta giusta visti i risultati (). Dicembre è il mese preferito pere con ildi Thelo sarà ancora di più. Un mese incredibile per lei che si prende una splendida rivincita ma non archivia niente perché tutto è servito per raggiungere un risultato che è sotto gli occhi di tutti. Con il ritorno al lavoro a pieno ritmo la conduttrice ha acceso non solo ledinella sua casa ad Arquata Scrivia ma anche il mezzogiorno e il venerdì sera dei telespettatori. Gli ascolti tv parlano chiaro e il pubblico resta sempre più ...

