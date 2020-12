Antonella Bellutti candidata alla guida del CONI: sfida Giovanni Malagò (Di sabato 5 dicembre 2020) Antonella Bellutti è la prima candidata alla guida del CONI e sfiderà Giovanni Malagò. Per il momento pare quasi scontata la corsa a due, ma non è da escludere un inserimento dell’ultimo minuto. La 52enne nativa di Bolzano in carriera è riuscita ad ottenere risultati di altissimo profilo tra i quali i trionfi nell’inseguimento ad Atlanta 1996 e nella corsa a punti a Sydney 2000. A dare la notizia della sua candidatura è stata la stessa Antonella Bellutti che ha scritto un lungo messaggio sui social, ripreso anche dai principali quotidiani sportivi italiani: “Care amiche e cari amici, sono felice di confermarvi che mi candiderò alla presidenza del CONI, è vero. Pensavo di dirlo ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020)è la primadele sfiderà. Per il momento pare quasi scontata la corsa a due, ma non è da escludere un inserimento dell’ultimo minuto. La 52enne nativa di Bolzano in carriera è riuscita ad ottenere risultati di altissimo profilo tra i quali i trionfi nell’inseguimento ad Atlanta 1996 e nella corsa a punti a Sydney 2000. A dare la notizia della sua candidatura è stata la stessache ha scritto un lungo messaggio sui social, ripreso anche dai principali quotidiani sportivi italiani: “Care amiche e cari amici, sono felice di confermarvi che mi candideròpresidenza del, è vero. Pensavo di dirlo ...

MagdaCattaneo : RT @Radio1Rai: Domani alle 9.05 @mt_lamberti condurrà #Vittoria: #donne e #sport, con Antonella Bellutti @ABellutti, bi-campionessa olimpic… - Radio1Rai : Domani alle 9.05 @mt_lamberti condurrà #Vittoria: #donne e #sport, con Antonella Bellutti @ABellutti, bi-campioness… - martymartello : RT @Assist_Italy: Oggi è un gran bel giorno per lo Sport italiano: siamo onorati di essere accanto, come amica e come presidente di Assist… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Antonella Bellutti torna in pista: la bi campionessa olimpica sfiderà Malagò per la presidenza del CONI #bobsleigh #4Dicemb… - neveitalia : Antonella Bellutti torna in pista: la bi campionessa olimpica sfiderà Malagò per la presidenza del CONI #bobsleigh… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Bellutti CONI. ANTONELLA BELLUTTI SI CANDIDA ALLA PRESIDENZA E SFIDA MALAGO' TUTTOBICIWEB.it Antonella Bellutti candidata alla guida del CONI sfida Giovanni Malagò

Antonella Bellutti è la prima candidata alla guida del CONI e sfiderà Giovanni Malagò. Per il momento pare quasi scontata la corsa a due ma non è da escludere un inserimento dell’ultimo minuto. La 52e ...

Antonella Bellutti torna in pista: la bi campionessa olimpica sfiderà Malagò per la presidenza del CONI

Come anticipa 'La Gazzetta dello Sport', la bolzanina protagonista anche nel mondo del bob con Gerda Weissensteiner, dopo i due ori a cinque cerchi nel ciclismo su pista, ...

Antonella Bellutti è la prima candidata alla guida del CONI e sfiderà Giovanni Malagò. Per il momento pare quasi scontata la corsa a due ma non è da escludere un inserimento dell’ultimo minuto. La 52e ...Come anticipa 'La Gazzetta dello Sport', la bolzanina protagonista anche nel mondo del bob con Gerda Weissensteiner, dopo i due ori a cinque cerchi nel ciclismo su pista, ...