Anticipazioni UN POSTO AL SOLE | Cosa succederà tra Bice e il marito?

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 5 dicembre 2020) Nelle puntate di Upas della settimana scorsa, ildi(Lara Sansone), Sergio (Francesco Procopio), ha ricevuto una lettera anonima che lo ha lasciato piuttosto sbigottito: qualcuno gli ha scritto chesia sentimentalmente legata al vigile Cotugno (Walter Melchionda). L’uomo si confiderà così con Guido (Germano Bellavia). Questi sdrammatizza e lo spinge a parlarne direttamente con la moglie… Sergio, però, non prende minimamente in considerazione il consiglio di Guido, tramortito com’è dalle reazioni della moglie dopo che l’ha tradita. Non riuscendo comunque a stare con le mani in mano, il poliziotto pensa bene di farsi conoscere da Cotugno: lo ferma per strada in divisa e lo perquisisce, terrorizzandolo. Cotugno, dopo aver raccontato l’accaduto a, la donna gli mostra una foto del ...