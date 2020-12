Animali Domestici – Come prendersi cura del gatto anziano: ecco alcuni consigli (Di sabato 5 dicembre 2020) I gatti anziani meritano le giuste attenzioni, con piccoli consigli e il supporto del veterinario potrà vivere felice. I gatti sono Animali longevi che vivono mediamente fino a 15-20 anni, ma con il passare del tempo il loro fisico può accusare i colpi dell’età. L’artrite e l’aumento di peso sono solo alcuni dei problemi che può avere Leggi su periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020) I gatti anziani meritano le giuste attenzioni, con piccolie il supporto del veterinario potrà vivere felice. I gatti sonolongevi che vivono mediamente fino a 15-20 anni, ma con il passare del tempo il loro fisico può accusare i colpi dell’età. L’artrite e l’aumento di peso sono solodei problemi che può avere

MoliPietro : Animali Domestici – Come prendersi cura del gatto anziano: ecco alcuni consigli - ernymo1 : l'ignoranza non ha limiti !....certo che vaccinano anche gli 'animali domestici' come i sovranisti e....peccato!?? - ClaudiaZol2 : RT @CrisciGloria: Sempre più frequenti i lupi in città, il veterinario: 'Nessun pericolo per l'uomo, attenti agli animali domestici... http… - Daria38250972 : RT @Tiromancino: Ragazzi si sta generando confusione sul fatto che gli animali domestici possano contagiare. Non è cosi. Leggete bene altr… - Lalla5529 : RT @Tiromancino: Ragazzi si sta generando confusione sul fatto che gli animali domestici possano contagiare. Non è cosi. Leggete bene altr… -