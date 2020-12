Andrea Scanzi duro con la Meloni “Abissi politici imbarazzanti”

(Di sabato 5 dicembre 2020), è una delle prestigiose penne del Fatto Quotidiano; di recenteha attaccato Giorgiaha duramente criticato alcune parole dell’esponente di Fratelli d’Italia.sagace giornalista del Fatto Quotidiano di recente si è scagliato contro Giorgia. Il giornalista non si è risparmiato e come sempre ha detto tutto ciò che pensa con la sua indistinguibile schiettezza. Tramite il suo profilo FacebookArticolo completo: dal blog SoloDonna

kiara86769608 : Il mio ricordo facebook del 5 dicembre 2016 ?? Andrea Scanzi La mia sobria reazione al risultato finale. (Vi avevo… - Etruria72 : RT @kiara86769608: Andrea Scanzi “Sora Giorgia, quanto vengono le spigole oggi? E le cozze? Il persico è fresco? Mi dia anche due fette di… - kiara86769608 : Andrea Scanzi “Sora Giorgia, quanto vengono le spigole oggi? E le cozze? Il persico è fresco? Mi dia anche due fet… - GinottoG8 : RT @GioFazzolari: E anche oggi l’eunuco Andrea #Scanzi torna a scagliarsi come un’anatra pazza contro Giorgia #Meloni. Talmente cretino e s… - Mattia_Lz : RT @GioFazzolari: E anche oggi l’eunuco Andrea #Scanzi torna a scagliarsi come un’anatra pazza contro Giorgia #Meloni. Talmente cretino e s… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Scanzi

Andrea Scanzi, è una delle prestigiose penne del Fatto Quotidiano; di recente Scanzi ha attaccato Giorgia Meloni. Andrea ha duramente criticato ...CULTURA - Otto saranno le tappe virtuali della rassegna in giro per le Marche e nove gli intellettuali che di volta in volta racconteranno il loro punto di vista su un tema scottante dell'attualità ...